29 out 2019

EFE Redação Central 29 out 2019

A federação de futebol da Bulgária foi multada em 75 mil euros (R$ 330,9 mil) pela Comissão de Controle, Ética e Displina da Uefa, por causa das manifestações racistas durante o jogo da seleção do país com a Inglaterra, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2020.

O jogo disputado no último dia 14, no estádio Nacional, em Sófia, foi paralisado duas vezes pelo árbitro croata Ivan Bebek, devido as ofensas de torcedores locais a jogadores ingleses, especialmente, como o atacante Raheem Sterling e o zagueiro Tyrone Mings, ambos negros.