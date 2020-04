A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) autorizou a prorrogação do prazo para que a temporada seja concluída e que a próxima seja depois de 30 de julho, além disso, definiu os classificados às competições continentais, caso não haja conclusão do campeonato da primeira divisão.

De acordo com decisão tomada pela Comissão Delegada da entidade, os quatro primeiros colocados no momento da paralisação, na ordem, Barcelona, Real Madrid, Sevilla e Real Sociedad, disputariam a próxima edição da Liga dos Campeões.

Além disso, o quinto colocado do Campeonato Espanhol, no caso o Getafe, iria à Liga Europa junto com os dois finalistas da Copa do Rei, no caso, Athletic Bilbao e Real Sociedad, mas como esse último time está entre os quatro primeiros, a vaga seria herdada pelo Atlético de Madrid.