A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou nesta quinta-feira as tabelas dos torneios da modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em que a seleção brasileira masculina iniciará defesa de título contra a Tunísia, e a feminina estreará contra a Coreia da Sul.

Os ganhadores da medalha de ouro entre os homens no evento disputado quatro anos atrás, no Rio de Janeiro, estarão em quadra na abertura do grupo B, em jogo que acontecerá no dia 24 de julho, às 11h05 local (23h05 pelo horário de Brasília).

Na sequência da competição, a adversária dos brasileiros será a Argentina, no dia 27; a Rússia, no dia 29; os Estados Unidos, no dia 30; e a França, no dia 1º de agosto.

No grupo A, a vice-campeã olímpica, Itália, encarará o Canadá, na abertura da primeira rodada. O Japão, anfitrião dos Jogos, encarará a Venezuela; e a Polônia jogará contra o Irã.

No torneio feminino, a seleção brasileira está no grupo A e terá o primeiro compromisso no dia 26 de julho, às 21h45 (9h45 de Brasília), em duelo com as sul-coreanas.

As rodadas seguintes serão em duelos com a República Dominicana, no dia 28; o Japão, no dia 30; a vice-campeã olímpica, Sérvia, no dia 1º; e o Quênia, no dia 3 de agosto.

O grupo B será aberto com confronto entre Rússia e Itália. Na sequência, os Estados Unidos duelarão com a Argentina; e a China, atual campeã olímpica, encarará a Turquia.

No masculino e no feminino, o formato dos torneios é semelhante, com dois grupos com seis seleções na primeira fase, em que os quatro primeiros avançam às quartas de final. Desta etapa em diante, serão disputas eliminatórias até as decisões, que acontecerão em 8 de agosto para os homens, e 9 de agosto para as mulheres.