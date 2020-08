A Federação Russa de Atletismo anunciou nesta quarta-feira ter quitado a dívida de US$ 6,3 milhões (R$ 34,3 milhões) com a World Athletics (nova denominação da federação internacional da modalidade, o que vinha impedindo a participação até de atletas neutros das competições.

"O pagamento da dívida foi possível graças ao apoio do Ministério dos Esportes, que concedeu à federação um subsídio para o desenvolvimento do atletismo", apontou a entidade por meio de comunicado.

A nota ainda indica que o ministro dos Esportes, Oleg Matitsin, havia enviado no fim de junho uma carta para World Athletics, garantindo o pagamento da dívida antes do fim do prazo estipulado, que era o próximo sábado.

O titular da pasta considerou que a concessão da ajuda econômica à federação foi um passo "sem precedentes" para tirar o atletismo da Rússia de uma situação que classificou como "crítica".

Anteriormente, a federação do país tinha até 1º de julho como prazo para quitar o valor, mas o presidente da World Athletic, Sebastian Coe, decidiu prorrogá-lo até a reunião do Conselho da entidade, que definiu 15 de agosto como data limite.

Caso o montante não fosse quitado, a federação russa seria expulsa da entidade internacional, o que deixaria afastados os atletas locais, inclusive que hoje participam de eventos sob a bandeira neutra.