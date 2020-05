A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) irá propor ao Comitê Executivo da entidade a possibilidade de permitir que as equipes façam cinco substituições durante os jogos de todas as divisões do campeonato nacional, de maneira temporária, nos jogos que restam da temporada 2019-2020.

Caso aprovada e confirmada pela RFEF, a medida terá que ser respaldada pela International Board (IFAB), que analisa o caso desde 27 de abril, para valer na primeira divisão. Nas demais, segunda e terceira, assim como no campeonato feminino, a alteração será automática.

As cinco substituições de jogadores, no entanto, não poderiam todas acontecer em momentos diferentes da partida, mas sim em três paralisações, no máximo, de acordo com a proposta que a Federação Espanhola levará ao Comitê Executivo.

O objetivo é proteger a saúde dos atletas, que tiveram a preparação física prejudicada por causa da paralisação das competições, como consequência da pandemia da Covid-19, ao ficarem confinados em casa, para evitar a propagação a doença.

Segundo as informações divulgadas pela RFEF, o presidente da entidade, Luis Rubiales, já fez contato com o mandatário máximo da liga que gere a primeira divisão, Javier Tebas, que concordou com a sugestão do aumento do número das substituições.

CAMPEONATOS ENCERRADOS.

A Junta Diretora da federação ainda aprovou proposta de encerrar a fase classificatória das competições não profissionais, como a terceira divisão masculina sem rebaixamento. Os clubes que ocupam a faixa de classificação para os playoffs de acesso avançam para o torneio que acontecerá em formato expresso e sem público.

A decisão vale também para a quarta divisão e para os Campeonatos Espanhóis feminino e de futsal. As competições de base, por sua vez, foram encerradas anteriormente, por isso não foram afetadas pelas medidas.