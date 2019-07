O suíço Roger Federer se vingou da derrota sofrida para o espanhol Rafael Nadal há quase seis semanas nas semifinais de Roland Garros, bateu o adversário nesta sexta-feira por 3 sets a 1, parciais de 7-6 (3), 1-6, 6-3 e 6-4, e garantiu vaga na final de Wimbledon.

Se Nadal entrou no caminho de Federer em Paris para conquistar o 12º título em Roland Garros, o tenista suíço fez valer sua superioridade na grama do All England Club e eliminou o espanhol pela terceira vez em Wimbledon, em jogo que durou pouco mais de três horas.