O suíço Roger Federer, oito vezes campeão de Wimbledon, no Reino Unido, levou susto nesta terça-feira, mas derrotou o sul-africano Lloyd Harris, avançando assim à segunda rodada do terceiro Grand Slam na temporada.

O veterano, atual número 3 do mundo, precisou virar o placar para passar pelo 86º colocado da classificação da ATP. A partida foi fechada com 3 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-1, 6-2 e 6-2, após uma hora e 51 minutos.