O suíço Roger Federer conseguiu encurtar ligeiramente a distância para o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Rafael Nadal no ranking mundial de tênis, que foi atualizado nesta segunda-feira, ao conquistar o título do ATP 500 de Halle, na Alemanha.

O veterano, de 37 anos, que ontem ergueu o troféu do torneio pela décima vez, ao vencer o belga David Goffin por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (2) e 6-1, chegou a 6.620 pontos na classificação do circuito, 200 a mais do que tinha na semana passada.