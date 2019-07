O suíço Roger Federer questionou a rapidez da quadra e das bolas em Wimbledon nesta segunda-feira, utilizando como exemplo a partida contra o italiano Matteo Berrettini, que só fez três aces, apesar de sacar acima dos 200 km/h.

"O garoto está sacando com média de 210 km/h, e 170km/h no segundo serviço, e conseguiu três aces. Não é que algo esteja errado com ele, mas as condições estão lentas. Especialmente de noite, estão um pouco mais frias. Se você está sacando a 225 km/h, deveria ser um pouco mais recompensado. Definitivamente, há algum problema com a velocidade das bolas ou das quadras", analisou Federer.