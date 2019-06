O tenista suíço Roger Federer venceu o ATP 500 de Halle pela décima vez ao derrotar neste domingo o belga David Goffin por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (2) e 6-1.

Com este título, o 102° de sua carreira, Federer fica a apenas sete conquistas do recorde do americano Jimmy Connors.