A Federação Equatoriana de Futebol (FEF) assegurou nesta sexta-feira que a presença de torcedores no jogo entre Equador e Brasil, ontem, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, foi inferior ao permitido pelas autoridades, apesar da Prefeitura de Quito ter anunciado um processo sancionatório pela suposta violação da norma que regula a capacidade nos estádios.

Em mensagem nas redes sociais, a FEF explicou que a soma de todos os participantes do confronto disputado na capital equatoriana foi de 44,05%, ou seja, menos do que os 50% exigidos pelas autoridades municipais com base nas diretrizes epidemiológicas da covid-19.