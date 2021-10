20 out 2021

EFE Madri 20 out 2021

O árbitro alemão Daniel Siebert recorre aol VAR para analisar um penalti a favor do Atlético de Madrid durante a partida contra o Liverpool no estádio Wanda Metropolitano, em Madri. EFE/Juanjo Martín.

O zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, culpou o árbitro alemão Danie Siebert pela derrota do time para o Liverpool por 3 a 2, nesta terça-feira, pela terceira rodada do grupo B da Liga dos Campeões.

O brasileiro considerou que Antoine Griezmann - que havia marcado os dois gols da equipe espanhola - merecia cartão amarelo no lance em que acertou o rosto de Roberto Firmino, e não o vermelho.