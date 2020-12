O zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, afirmou nesta sexta-feira que a equipe está confiante e motivada antes do duelo com o Real Madrid, que acontecerá neste sábado, no estádio Alfredo Di Stéfano, pelo Campeonato Espanhol.

"Estamos fazendo partidas muito boas, e isso está dando ao grupo muita confiança. Acho que temos que seguir com o que estamos fazendo. Sabemos como o Real Madrid é forte, mas estamos muito bem preparados", garantiu o ex-Corinthians, em entrevista aos canais do clube 'colchonero'.