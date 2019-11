O zagueiro brasileiro Felipe voltou neste sábado a treinar com o elenco do Atlético de Madrid após se recuperar de dores devido a uma pancada sofrida na partida da última quarta-feira contra o Bayer Leverkusen, pela Liga dos Campeões, e deve ser escalado como titular pelo técnico Diego Simeone para o duelo de amanhã contra o Espanyol, no estádio Wanda Metropolitano.

O ex-jogador do Corinthians foi poupado do treino de ontem, mas com sua recuperação e devido aos desfalques dos zagueiros José María Giménez e Stefan Savic, ambos lesionados, Felipe, salvo uma surpresa, formará a dupla defensiva com Mario Hermoso na partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

De acordo com o treino coletivo de hoje, só estão previstas quatro novidades em relação à formação titular da partida contra o Leverkusen: Kieran Trippier voltará à lateral direita no lugar de Santiago Arias, Vitolo entrará no ataque no lugar de Diego Costa e Héctor Herrera jogará no meio de campo na vaga de Saúl Ñíguez, que por sua vez ficará na lateral esquerda no lugar do brasileiro Renan Lodi. O atacante João Félix segue fora da equipe devido a uma torção no tornozelo direito.

Com isso, o Atlético deve ir a campo com a seguinte escalação: Jan Oblak, Kieran Trippier, Felipe, Mario Hermoso e Saúl Ñíguez; Héctor Herrera, Thomas Partey e Koke Resurrección; Ángel Correa, Álvaro Morata e Vitolo. EFE

