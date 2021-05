Homem de confiança do técnico Josep Guardiola, Fernandinho comemorou a conquista antecipada do título do Campeonato Inglês pelo Manchester City graças à derrota do rival Manchester United para o Leicester por 2 a 1, nesta terça-feira.

O brasileiro, de 35 anos, já conquistou quatro títulos do Campeonato Inglês, um da Copa da Inglaterra e seis da Copa da Liga em oito anos no clube.