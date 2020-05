O espanhol Carlos Sainz foi anunciado nesta quinta-feira como o substituto do alemão Sebastian Vettel na Ferrari, a partir de 2021; temporada em que o australiano Daniel Ricciardo trocará a Renault pela McLaren.

As duas novidades apresentadas hoje são consequência da divulgação feita dois dias atrás, de que o tetracampeão mundial deixaria a escuderia italiana no fim da edição do Campeonato Mundial de Fórmula 1 que está suspensa por causa da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

O primeiro dos anúncios desta quinta-feira foi feito pela McLaren, que confirmou a contratação de Ricciardo, de 30 anos, o que deixou claro que era questão de tempo para a Ferrari confirmar a transferência de Sainz, que era apontado como o principal favorito para ocupar o lugar deixado por Vettel.

"Assinar com Daniel é mais um passo a frente no nosso plano de longo prazo. Vai trazer uma animadora nova dimensão ao time junto do Lando. São boas notícias para nossa equipe, parceiros e fãs", afirmou Zak Brown, diretor-executivo da McLaren.

Pelas redes sociais, Ricciardo agradeceu à Renault, escuderia que defendeu pela primeira vez na temporada passada, em que foi nono colocado no Mundial de Pilotos. Antes disso, o australiano havia passado pela Toro Rosso e pela Red Bull.

"Estou muito grato pelo tempo com a Renault e a maneira como fui aceito na equipe. Mas ainda não terminamos, e mal posso esperar para voltar ao grid deste ano. Meu próximo capítulo ainda não está aqui, então vamos terminar com força", disse o piloto.

SAINZ CONFIRMADO.

Horas depois do anúncio da McLaren, foi a vez da Ferrari divulgar a contratação de Sainz como piloto para defender o time a partir de 2021, no lugar de Vettel, com quem encerrou negociações para a ampliação por um ano do contrato que terminaria no próximo mês de dezembro.

"Com cinco temporadas de experiência, Carlos demonstrou ter talento, habilidade e as características adequadas para ser o perfil ideal para nossa família. Abrimos um novo ciclo, com o objetivo de regressar ao topo da Fórmula 1", garantiu o chefe de equipe, Mattia Binotto.

Sainz, de 25 anos, teve em 2019 o melhor ano da carreira, com o sexto lugar no Mundial de Pilotos, logo na temporada de estreia na McLaren, em que alcançou pódio inédito na categoria, no Grande Prêmio do Brasil, em que terminou na terceira colocação. Antes disso, pilotou para Toro Rosso e Renault, até chegar na Ferrari.

"Estou feliz e muito animado, pensando no meu futuro com a equipe. No entanto, ainda tenho um ano importante e estou ansioso para voltar a correr nesta temporada", garantiu o espanhol, em declarações divulgadas pelo futuro time.

Ferrari e McLaren confirmaram que o monesgasco Charles Leclerc e o britânico Lando Norris seguirão, respectivamente, nas equipes no próximo ano. EFE

