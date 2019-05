A Ferrari fez uma simbólica homenagem a Niki Lauda nesta quarta-feira, ao apagar as luzes do museu da escuderia italiana, mas mantendo acesos os holofotes que iluminam o carro 312T, modelo com o qual o ex-piloto austríaco foi campeão mundial da Fórmula 1 em 1975.

Quem visitar as instalações do museu, na cidade de Maranello, poderá ver que a sala onde estão todos os veículos campeões da equipe agora destaca o carro usado por Lauda.