A Fórmula 1 vai neste fim de semana para a 16ª etapa, o Grande Prêmio da Rússia, em que a Ferrari chega com atraindo os olhares, pelo desempenho na Bélgica, Itália e Singapura, apesar da liderança de pilotos seguir com o britânico Lewis Hamilton, e a de construtores com a Mercedes.

O monegasco Charles Leclerc se transformou na sensação da temporada neste mês de setembro, ao cravar as três poles mais recentes, ganhar em Spa-Francorchamps e Monza, e só não levar a melhor em Marina Bay por causa da estratégia que colocou o alemão Sebastian Vettel na primeira colocação.