O Feyenoord oficializou nesta sexta-feira a contratação do atacante argentino Lucas Pratto, ex-São Paulo e Atlético Mineiro, que foi cedido por empréstimo pelo River Plate até o fim da atual temporada europeia.

O jogador, de 32 anos, vestirá a camisa 24 do clube de Roterdã, segundo as fotos divulgadas junto com o anúncio da assinatura do contrato.