A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou nesta sexta-feira as oito primeiras corridas do calendário do Mundial de Fórmula 1, todas na Europa, seguindo o cronograma que havia sido anunciado pela entidade no último dia 2.

Afetada pela pandemia de coronavírus, a temporada finalmente começará no dia 3 de julho, com os treinos livres para o Grande Prêmio da Áustria, no Red Bull Ring, em Spielberg. No dia 4, haverá mais uma sessão para acerto do carro e o treino classificatório, enquanto a primeira corrida de 2020 será disputada no dia 5.