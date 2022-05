A Fifa anunciou nesta terça-feira a abertura de um procedimento disciplinar sobre possível irregularidade no uso do lateral-direito Byron Castillo pela seleção equatoriana em oito jogos das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022.

A entidade "convidou a Federação Equatoriana e a Federação Peruana de Futebol a apresentar suas posições diante da Comissão Disciplinar da Fifa", afirma comunicado.