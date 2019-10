O Órgão de Decisão da Comissão de Ética independente declarou o uruguaio Eugenio Figueredo, ex-presidente da Conmebol, "culpado de violar o Código de Ética da Fifa por propina", motivo pelo qual foi banido do futebol pelo resto da vida, segundo anunciou a entidade nesta quarta-feira.

Em comunicado, a Fifa explicou que a decisão do Órgão de Decisão "considera que o Sr. Figueredo violou o art. 27 (propina) do Código de Ética", por isso "o desabilitou por vida para participar de atividades relacionadas com o futebol (administrativas, esportivas ou qualquer outra) tanto no âmbito nacional como no internacional".