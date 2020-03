A Fifa anunciou nesta terça-feira que, diante dos adiamentos da Eurocopa e da Copa América para 2021, buscará novas datas para a disputa do remodelado Campeonato Mundial de Clubes, que seria disputado no próximo ano na China.

A entidade divulgou comunicado pouco depois de Uefa e Conmebol divulgarem que as competições continentais de seleções deixariam de ser realizadas neste ano, por causa da pandemia do novo coronavírus.

A própria Fifa admitiu no texto que foi consultada pelas duas confederações e que concordou com as mudanças de data, devido a crise global, por isso, buscará reprogramar o Mundial de Clubes para 2022 ou 2023.