As edições de 2019 e 2020 do Mundial de Clubes, as duas últimas no atual formato, serão realizadas no Catar e servirão de preparação para a Copa do Mundo de 2022, no mesmo país, conforme definido pelo Conselho da Fifa nesta segunda-feira.

A decisão foi tomada em reunião realizada hoje em Paris, cidade onde nesta terça haverá um congresso da federação internacional e onde na próxima sexta terá início o Mundial feminino.