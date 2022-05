O Comitê de Apelação da Fifa confirmou nesta segunda-feira que Brasil e Argentina terão que disputar uma nova partida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo para compensar a que foi suspensa em 5 de setembro de 2021, com poucos minutos de jogo disputados na Arena Corinthians e que ficou conhecida como "Clássico da Anvisa".

A medida ratificou uma decisão do Comitê Disciplinar da entidade e rejeitou parcialmente recursos apresentados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Associação do Futebol Argentino (AFA). O local do novo jogo, programado para 22 de setembro, ainda terá que ser definido.