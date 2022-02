O Comitê Disciplinar da Fifa decidiu que a partida entre Brasil e Argentina, válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, que foi suspensa em 5 de setembro do ano passado, seja disputada em data e local determinados pela entidade e impôs uma suspensão de dois jogos a quatro jogadores argentinos e multas às federações dos dois países.

O jogo foi interrompido cinco minutos após seu início, quando agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) entraram no gramado da Neo Química Arena, em São Paulo, alegando que os jogadores argentinos omitiram em sua chegada ao Brasil que estiveram no Reino Unido 14 dias antes, o que os obrigariam a uma quarentena, segundo os regulamentos do país devido à pandemia.