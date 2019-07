A atacante dos EUA, Megan Rapinoe, eleita a melhor jogadora da Copa do Mundo de 2019, cobrou uma melhor estruturação do futebol feminino pelo planeta. EFE/ Christophe Petit Tesson

A Fifa estima que 13,36 milhões de mulheres jogam futebol filiadas às federações de seus países, das quais 76% contam com estratégias específicas para o futebol feminino, de acordo com uma pesquisa realizada pela entidade máxima do futebol e que foi divulgada nesta segunda-feira.

Os números revelados pela pesquisa, que contou com a participação de 198 das 211 federações que compõem a Fifa, indicam que os Estados Unidos são o país com mais jogadoras registradas - 1,6 milhão, seguidos por Canadá (290.087), Alemanha (197.575) e Suécia (196.907).