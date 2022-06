O Comitê Disciplinar da Fifa encerrou nesta sexta-feira um procedimento aberto contra a federação de futebol do Equador (FEF) sobre a suposta escalação irregular do lateral-direito Byron Castillo em oito jogos pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, e com isso a seleção do país poderá disputar o torneio, para o qual havia se classificado em campo.

"Após analisar toda a documentação recebida pelas partes, o Comitê Disciplinar da Fifa decidiu encerrar o procedimento disciplinar iniciado contra a FEF", disse a entidade internacional sobre a decisão, que pode ser alvo de recurso no Comitê de Apelação da própria Fifa.