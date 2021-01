A Fifa confirmou o cronograma para o processo de seleção das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 no Canadá, no México e nos Estados Unidos, que prevê reuniões virtuais com os administradores dos estádios a partir de fevereiro, visitas presenciais no final de julho e a eleição no último trimestre deste ano.

Embora as datas estejam sujeitas às restrições impostas pela pandemia do coronavírus, a federação internacional forneceu mais informações sobre o cronograma deste ano para as 23 cidades concorrentes.