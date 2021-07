A Fifa espera que o regulamento de agentes de jogadores que está sendo elaborado pela entidade atualmente entre em vigor em julho de 2022, quando a segunda fase de consultas estiver concluída, depois da aprovação do Conselho da federação, prevista para novembro ou dezembro.

A informação foi divulgada pelo chefe de assuntos jurídicos do organismo máximo do futebol mundial, o espanhol Emilio García Silvero, durante uma mesa redonda do Fórum Soccerex sobre as mudanças regulamentares da Fifa. Ele teve a companhia do diretor jurídico do sindicato internacional de jogadores (FIFPro), Roy Vermeer, e da advogada e presidente da Associação Internacional de Advogados de Futebol (Aiaf), Patricia Moyersoen.