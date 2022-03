A Fifa garantiu faturamento de US$ 6,114 bilhões (R$ 30,8 bilhões) antes mesmo da Copa do Mundo que será disputada neste ano, no Catar, o que permite a entidade alcançar 95% da receita que pretendia para o período de 2019 a 2022, mesmo sem a realização de qualquer grande competição.

Dos US$ 6,440 bilhões de receitas previstas para o quadriênio atual, a entidade já tem garantidos US$ 6,114 bilhões, de acordo com dados revelados no relatório financeiro do ano de 2021.