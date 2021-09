A Fifa lamentou nesta segunda-feira "as cenas que antecederam a suspensão" do jogo entre Brasil e Argentina, que deveria ter acontecido ontem, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, e anunciou ter começado a reunir informações para análise dos órgãos disciplinares.

A Agência Efe apurou, junto a um porta-voz da entidade, que já foram recebidos os primeiros relatórios da equipe de arbitragem que trabalharia na partida, marcada ser realizada para a Neo Química Arena, em São Paulo, e que teve apenas cinco minutos disputados.