A Fifa anunciou nesta quarta-feira o lançamento de um plano dirigido a acabar com os abusos a crianças no mundo do futebol e a proteger os direitos dos mais jovens na prática do esporte.

O programa, que recebei o nome de Fifa Guardians, começará a ser implementado ao redor do mundo através de treinamentos e palestras que tentarão conscientizar sobre os perigos aos quais estão expostas as crianças quando começam a praticar o futebol.