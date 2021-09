A Fifa anunciou nesta terça-feira que a seleção da Hungria foi punida com a obrigação de disputar o próximo jogo como mandante pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 sem público no estádio, devido ao comportamento racista de torcedores durante duelo com a Inglaterra, no último dia 2.

Além disso, a Comissão Disciplinar da entidade, que avaliou o caso, determinou o pagamento de multa de 200 mil francos suíços (R$ 1,14 milhão) à federação de futebol do país.