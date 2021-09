A Fifa, além de realizar a Copa do Mundo a cada dois anos, deseja que os campeonatos continentais aconteçam com a mesma periodicidade, se alternando com a principal competição de seleções, revelou o ex-técnico francês Arsène Wenger, em entrevista publicada nesta sexta-feira.

Ao jornal esportivo "L'Équipe", o atual diretor de desenvolvimento de futebol mundial da entidade admitiu que o objetivo é que, ao término de cada temporada europeia (ou seja, no meio do ano), aconteça uma grande competição envolvendo as equipes nacionais.