A Fifa organizará pela primeira vez, no dia 22 de setembro, em Milão, uma conferência para analisar a Copa do Mundo Feminina, após a edição francesa encerrada em 7 de julho com a vitória de 2 a 0 dos Estados Unidos sobre a Holanda na final.

O evento analisará a Copa de 2019 de um ponto de vista técnico, tático e físico. A programação ainda contará com uma comparação com edições anteriores do torneio e um relatório do Grupo de Estudos Técnicos da Fifa.