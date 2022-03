A seleção brasileira será uma das cabeças de chave da Copa do Mundo, no sorteio que será realizado em 1º de abril, em Doha, no Catar, segundo indicaram as regras da definição dos grupos, que foram divulgadas nesta terça-feira pela Fifa.

Ao todo, serão quatro potes, com oito seleções cada, sendo que o primeiro contará com as cabeças de chave, que serão o Catar, por ser anfitrião, e as sete primeiras colocadas do ranking da Fifa que será atualizado no próximo dia 31.