A Fifa confirmou nesta segunda-feira que o sorteio dos torneios olímpicos de Tóquio será realizado no dia 21 de abril, em Zurique, após a definição dos últimos classificados para as duas vagas restantes tanto da competição masculina como da feminina.

Brasil, Argentina, Espanha, Alemanha, Arábia Saudita, Costa do Marfim, Egito, França, Japão, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Romênia e África do Sul são as 14 seleções masculinas classificadas.