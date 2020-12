A Fifa definiu nesta segunda-feira os grupos das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022 em sorteio realizado em sua sede, em Zurique, com caminho fácil para as seleções mais tradicionais, incluindo a França, atual campeã.

Os 'Bleus' encabeçam o grupo D do torneio classificatório e não terão um adversário sequer entre os times que disputaram o Mundial de 2018, no qual conquistaram o bi.

Entre os outros integrantes da chave, apenas a Ucrânia e a Bósnia estiveram em uma Copa, mas em 2006 e 2014, respectivamente. Finlândia - que no ano que vem estreará em uma Eurocopa - e Cazaquistão sonham com uma classificação inédita.

As Eliminatórias europeias começarão em 24 de março de 2021 e terminarão em 29 de março de 2022, com o fim da repescagem. A primeira fase acaba antes, em 16 de novembro do ano que vem.

Os campeões de cada grupo garantirão vaga no Mundial, enquanto os dez segundos colocados disputarão um mata-mata, que terá ainda os dois primeiros no ranking geral da Liga das Nações 2020-2021 entre os que não se colocarem entre os dois primeiros de sua chave.

Os grupos foram definidos da seguinte forma:.

Grupo A: Portugal, Sérvia, Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão.

Grupo B: Espanha, Suécia, Grécia, Geórgia e Kosovo.

Grupo C: Itália, Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária, Lituânia.

Grupo D: França, Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Cazaquistão.

Grupo E: Bélgica, País de Gales, República Tcheca, Belarus e Estônia.

Grupo F: Dinamarca, Áustria, Escócia, Israel, Islas Feroe e Moldávia.

Grupo G: Holanda, Turquia, Noruega, Montenegro, Letônia e Gibraltar.

Grupo H: Croácia, Eslováquia, Rússia, Eslovênia, Chipre e Malta.

Grupo I: Inglaterra, Polônia, Hungría, Albânia, Andorra e San Marino.

Grupo J: Alemanha, Romênia, Islândia, Macedônia do Norte, Armênia e Liechtenstein.

O calendário das eliminatórias europeias é o seguinte:.

Primeira rodada: 24 e 25 de março de 2021.

Segunda rodada: 27 e 28 de março de 2021

Terceira rodada: 30 e 31 de março de 2021.

Quarta rodada: 1 e 2 de setembro de 2021.

Quinta rodada: 4 e 5 de setembro de2021.

Sexta rodada: 7 e 8 de setembro de 2021.

Sétima rodada: 8 e 9 de outubro de 2021.

Oitava rodada: 11 e 12 de outubro de 2021.

Nona rodada: 11 a 13 de novembro de 2021.

Décima rodada: 14 a 16 de novembro de 2021.

Repescagem: 24, 25, 28 e 29 de março de 2022.