A Fifa informou nesta quinta-feira que, devido à pandemia de covid-19, decidiu transferir para 2023 as edições dos Mundiais masculinos sub-17 e sub-20 que ocorreriam em 2021.

O torneio sub-17 será disputado no Peru, enquanto o sub-20 terá a Indonésia como anfitriã.

"A pandemia de covid-19 continua representando um desafio para a organização de competições internacionais e restringiu as viagens internacionais. Por este motivo, a Fifa mantém contato constante com as partes interessadas, inclusive as federações e as confederações anfitriãs dos torneios previstos para 2021", informou a entidade.

Segundo a Fifa, "ficou claro que a situação global não foi normalizada o suficiente para permitir encarar os desafios de organizar ambas as competições, inclusive a viabilidade dos torneios classificatórios".

"A Fifa agradece às federações anfitriãs, assim como às autoridades de Indonésia e Peru, pelo compromisso com os torneios e os preparativos feitos até o momento. A Fifa espera continuar colaborando de perto com os países anfitriões para que os torneios sejam um sucesso", acrescentou. EFE

