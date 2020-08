O ex-meia Luís Figo, que defendeu Barcelona e Real Madrid, comentou nesta terça-feira o pedido do atacante Lionel Messi para deixar o clube catalão e crê que a iminente saída do camisa 10 entrará para a história do futebol.

"Uau! outro momento histórico", escreveu o ex-jogador de 47 anos no Twitter, republicando um texto do jornal espanhol "El Mundo" sobre o pedido de Messi ao Barça.