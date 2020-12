O alemão Mick Schumacher, filho do sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher, foi anunciado nesta quarta-feira como piloto titular da Haas, para a próxima temporada da categoria.

"A ideia de estar no ano que vem no grid de largada da Fórmula 1 me faz incrivelmente feliz. Estou, simplesmente, sem palavras", disse o jovem piloto de 21 anos, por meio de comunicado.