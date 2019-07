Depois de ter se despedido do Atlético de Madrid, clube com o qual teve contrato até o dia 30 de junho, o lateral-esquerdo Filipe Luís deixou claro neste domingo que ainda não assinou contrato com clube algum para dar sequência à carreira, mas disse que a decisão será tomada nos próximos dias.

"Ainda não assinei com ninguém. Tenho conversas avançadas, e nos próximos dias tomarei a decisão, mas hoje é um dia para agradecer. Nos próximos dias, vou decidir", declarou o lateral da seleção brasileira durante um evento em que foi homenageado pelo Atlético.