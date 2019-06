Cobiçado pelo Flamengo, o lateral Filipe Luís afirmou nesta terça-feira que deixou as portas abertas para propostas e que só vai definir por qual clube jogará após a Copa América.

Em entrevista coletiva no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, onde a seleção brasileira treinou hoje visando a estreia no torneio, na sexta-feira, contra a Bolívia, no Morumbi, o titular de Tite para a lateral-esquerda revelou que também trabalha com o cenário de voltar a jogar no Brasil.