EFE Gwangju (Coreia do Sul) 27 jul 2019

A Federação Internacional de Natação (Fina) lamentou o acidente ocorrido na madrugada deste sábado em uma boate perto da vila dos atletas que participam do Mundial de Esportes Aquáticos na cidade de Gwangju (Coreia do Sul), e garantiu que ter ativado as medidas necessárias para tratamento dos feridos.

Pelo menos dois sul-coreanos morreram e dezenas pessoas ficaram feridas, entre elas um atleta brasileiro, ao cair um teto da casa noturna, de acordo com informações de fontes oficiais.