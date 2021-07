O estádio Centenário, em Montevidéu, que já sediaria as finais da Taça Libertadores e da Copa Sul-Americana entre os homens, receberá também a decisão da Libertadores feminina, anunciou nesta quinta-feira o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

Domínguez fez o anúncio hoje diretamente do estádio na capital uruguaia e confirmou as datas das partidas, que serão separadas entre si por apenas sete dias. A Sul-Americana será decidida em 20 de novembro, um sábado, e quatro dias depois será definido time campeão da Libertadores entre as mulheres. No sábado seguinte, dia 27 desse mês, será encerrado o principal torneio interclubes do continente entre os homens.