O governo do Reino Unido confirmou nesta teçra-feira que as semifinais e a final da Eurocopa serão disputadas diante de mais de 60 mil torcedores no Wembley, o equivalente a mais de 75% da capacidade do estádio.

O número representa um considerável aumento em relação às 22.500 pessoas que puderam comparecer às partidas da fase de grupos e às 45 mil que eram esperadas para o mata-mata.