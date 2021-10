7 out 2021

EFE Paris 7 out 2021

A revista francesa "France Football" divulgará nesta sexta-feira os 30 finalistas do prêmio Bola de Ouro, que será entregue em 29 de novembro, com o reconhecimento dos melhores jogadores de futebol do mundo entre os homens.

A lista com os 30 nomes que poderão receber o tradicional troféu, que não foi entregue no ano passado, devido a pandemia da covid-19, foi elaborada a partir dos votos de 180 jornalistas de todo o planeta.