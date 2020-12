Com um gol de cabeça nos minutos finais, Roberto Firmino garantiu nesta quarta-feira a vitória de 2 a 1 do Liverpool sobre o Tottenham, no estádio de Anfield, resultado que levou a equipe treinada por Jürgen Klopp à liderança isolada do Campeonato Inglês.

O primeiro gol da partida foi marcado por Mohamed Salah, aos 26 minutos do primeiro tempo, mas Son Heung-Min empatou pouco depois, aos 33, igualdade que durou até os últimos instantes da segunda etapa.