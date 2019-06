Comandante do ataque do Brasil nesta Copa América, Roberto Firmino fez questão de ressaltar nesta segunda-feira, em entrevista coletiva concedida em Salvador, que não há distinção entre titulares e reservas no grupo montado por Tite, que volta a campo amanhã, contra a Venezuela, na Arena Fonte Nova.

"Temos um grupo muito forte. Para mim, não há reservas, todos estão preparados para entrar quando necessário, para entrar bem no momento adequado, ajudando no que possam", disse o atacante, ao lado do técnico Tite.